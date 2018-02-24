США решили бойкотировать финал Кубка мира по биатлону в Тюмени

24.02.2018 15:45 Американские биатлонисты бойкотируют финал Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени 20–25 марта. Об этом сказано в заявлении главы Федерации биатлона США Макса Кобба, опубликованном в твиттере.



«Решение Международного союза биатлонистов провести финал Кубка мира по биатлону в Тюмени неприемлемо. Поддерживая чистый спорт и наше физическое здоровье, мы не сможем выступить».



По их мнению, решение о проведении этапа Кубка мира в Тюмени посылает «возмутительное послание антидопингового равнодушия». При этом в заявлении подчеркивается, что американские спортсмены поддерживают право «чистых» российских биатлонистов на участие в соревнованиях, а Россия в будущем может получить право на проведение соревнований. Это, однако, должно произойти после того, как власти России покажут приверженность антидопинговым правилам, сказано в заявлении.



В общем зачете мужчин Кубка мира по биатлону спортсмены из США не смогли попасть в двадцатку сильнейших, а в общем зачете женщин американки оказались за пределами топ-30. На 24 февраля у сборной США не было ни одной медали.



Ранее о бойкоте финала Кубка мира также объявила сборная Канады. К бойкоту присоединилась и сборная Чехии.



Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) в декабре 2017 года ограничил в правах Союз биатлонистов России, однако российские спортсмены сохранили право участвовать в соревнованиях под эгидой IBU. Вопрос восстановления членства России рассмотрят после завершения сезона 2017/2018.















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