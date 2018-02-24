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Президент Грузии поздравил Эстонию со 100-летием независимости


24.02.2018   16:38
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил свою эстонскую коллегу Керсти Кальюлайд со 100-летием независимости республики.

«С радостью и от всего сердца я поздравляю Вас со 100-летием независимости Эстонской Республики. Эстонский народ преодолел множество вызовов на пути к построению свободного, демократического и успешного государства. Я рад, что сегодня мы видим сильную европейскую страну, которая занимает достойное место на международной арене», — говорится в письме Маргвелашвили, опубликованном на официальном сайте администрации президента.

Глава государства в своем послании также выразил уверенность в том, что в будущем «исторически дружественные отношения и тесное сотрудничество Грузии и Эстонии еще более укрепятся и расширятся».
Маргвелашвили поблагодарил Кальюлайд за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также за поддержку евроатлантических стремлений страны.

«Примите мое глубочайшее уважение и наилучшие пожелания дружественному эстонскому народу о мире, стабильности и благополучии», — сказано в послании президента.






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