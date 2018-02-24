Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Члены правительства Германии прибудут в Грузию, чтобы обсудить вопросы визалиберализации


24.02.2018   16:39
Представители правительства Германии в ближайшие дни прибудут в Тбилиси для того, чтобы вместе с грузинской стороной обсудить возможность задействования механизма приостановки безвизового режима. Об этом в эфире телеканала «Рустави 2» сообщил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

Ранее глава МИД ФРГ Томас де Мезьер не исключил, что безвизовый режим между Грузией и ЕС может быть приостановлен, в случае если число соискателей убежища продолжит расти.

«Грузию посетят представители правительства Германии, и мы обсудим шаги, которые послужат тому, чтобы задействование механизма не стало повесткой дня. Сразу после того, как возникли вопросы от страны-партнера по поводу нарушения условий визалиберализации и роста некоторых статистических данных, мы начали принятие соответствующих шагов, а также очень активное и прочное сотрудничество с нашими партнерами для того, чтобы дать ответы», — сказал Джанелидзе.

Министр добавил, что прибытие в Грузию правительственной делегации ФРГ является результатом работы, ранее начатой властями страны.
Граждане Грузии могут посещать страны ЕС без виз с 28 марта 2017 года. По информации МИД Грузии, с апреля прошлого года безвизовым режимом с ЕС воспользовались 220 тысяч граждан страны.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Позиция Грузии в рейтинге восприятия коррупции ухудшилась на 1 балл
Авиакомпания «Победа» свяжет Кутаиси с Москвой и Петербургом
Авиакомпания Ryanair может начать полеты из Кутаиси в 2019 году
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россельхознадзор серьезно обеспокоен фитосанитарной обстановкой на территории Абхазии
По обвинению в убийстве Павла Ардзинба разыскивается россиянин славянской внешности
Преступник из Молдовы взял фамилию жены и попытался сбежать в Абхазию
Цихелашвили: Для достижения мира и стабильности в долгосрочной перспективе необходимы усилия для разрешения конфликтов
Чемпионат мира по футболу может повлиять на туристический поток в Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе 2018г, сократилось на 3%
Правительство Германии предлагает иностранцам €3000, если те вернутся на родину
Amnesty International – Власти Грузии не смогли обеспечить создание независимого следственного механизма
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна