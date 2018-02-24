Члены правительства Германии прибудут в Грузию, чтобы обсудить вопросы визалиберализации

24.02.2018 16:39 Представители правительства Германии в ближайшие дни прибудут в Тбилиси для того, чтобы вместе с грузинской стороной обсудить возможность задействования механизма приостановки безвизового режима. Об этом в эфире телеканала «Рустави 2» сообщил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.



Ранее глава МИД ФРГ Томас де Мезьер не исключил, что безвизовый режим между Грузией и ЕС может быть приостановлен, в случае если число соискателей убежища продолжит расти.



«Грузию посетят представители правительства Германии, и мы обсудим шаги, которые послужат тому, чтобы задействование механизма не стало повесткой дня. Сразу после того, как возникли вопросы от страны-партнера по поводу нарушения условий визалиберализации и роста некоторых статистических данных, мы начали принятие соответствующих шагов, а также очень активное и прочное сотрудничество с нашими партнерами для того, чтобы дать ответы», — сказал Джанелидзе.



Министр добавил, что прибытие в Грузию правительственной делегации ФРГ является результатом работы, ранее начатой властями страны.

Граждане Грузии могут посещать страны ЕС без виз с 28 марта 2017 года. По информации МИД Грузии, с апреля прошлого года безвизовым режимом с ЕС воспользовались 220 тысяч граждан страны.















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