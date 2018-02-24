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Прокуратура приступила к изучению заявления заключенного по делу об убийстве журналиста Георгия Саная
24.02.2018 22:57
Заявление заключенного Константин (Котэ) Цихистави в связи с делом об убийстве журналиста Георгия Саная изучает прокуратура Грузии.
Как заявляют в прокуратуре, о решении по поводу этого вопроса общественность будет извещена.
«Главная прокуратура Грузии изучает указанный вопрос, в результате чего будет принято соответствующее правовое решение и об этом решении общественность будет извещена», - заявляют в прокуратуре.
Семья Георгия Саная сегодня посредством медиа обратилась к прокуратуре, призвав начать расследование на основании заявления заключенного Котэ Цихистави.
Брат Георгия Саная, журналист Вахо Саная требует допросить всех тех лиц – высокопоставленных чиновников правительства Шеварднадзе, которые фигурируют в заявлении заключенного Котэ Цихистави.
Журналист Георгий Саная был найден убитым в собственном доме в 2001 году. Константин Цихистави утверждает, что убийство было запланировано в правительстве, и его выполнил криминал, признанный «первым террористом» в Грузии.
Цихистави рассказал, как тогдашнее правительство запланировало и заранее, еще при жизни Георгия Саная, создало фальшивый мотив убийства. Его, по утверждению Цихистави, убил Шота Чичиашвили, а среди заказчиков дела назвал Тамазашвили.
Цихистави также является свидетелем событий, имевших место в Панкисском ущелье в начале нулевых, и непосредственным исполнителем многих криминальных дел, с его именем связано похищение и убийство испанских бизнесменов, Петре Цискаришвили, и других. Согласно его информации, именно члены их банды сняли тот видеоматериал, который в течение большого времени являлся причиной для разных пересудов.
Георгий Саная был убит в собственной квартире. У него было сквозное огнестрельное ранение в области затылка. Убийство 26-летнего журналиста вызвало острейшую реакцию общества, по стране прокатилась волна протеста.
Несмотря на то, что фактические обстоятельства и показания свидетелей явствовали о явном политическом мотиве убийства Георгия Саная, правительство смогло изменить вектор дела благодаря Григолу Хурцилава, и суды всех трех инстанций оценили убийство как преступление, совершенное на почве душевного волнения.
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