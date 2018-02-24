Саакашвили заявил о готовности вернуться в Украину

24.02.2018 23:41 Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что готов вернуться на Украину для того, чтобы пройти следственные действия по делу против него. Об этом Саакашвили написал в фейсбуке.



«То есть сначала с применением силы туда вывезли, хотя я был готов пройти все судебные процедуры в Украине, а сейчас просят у Нидерландов провести следственные действия... Я готов приехать в Украину и пройти все следственные действия, чтобы до конца развенчать ваше «дело», — отметил Саакашвили.















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