В связи с Днем Советской оккупации на государственных учреждениях страны приспущены флаги Грузии

25.02.2018 15:17 В связи с Днем советской оккупации государственные флаги Грузии приспущены во всех государственных учреждениях страны, в том числе в резиденции президента, администрации правительства и парламенте, в Минобороны и на территории генерального штаба.



25 февраля 1921 года российская Красная армия взяла Тбилиси и свергла власть, избранную путем свободных всеобщих выборов, в результате чего была осуществлена аннексия субъекта международного права — Демократической Республики Грузия. На подходах к столице, у села Табахмела 19-20 февраля Красная армия столкнулись с ожесточенным сопротивлением грузинских юнкеров, большинство из которых героически погибли, защищая независимость Грузии.



Согласно постановлению парламента Грузии от 21 марта 2010 года, 25 февраля объявлен Днем советской оккупации и на всей территории Грузии на зданиях государственных ведомств приспускаются















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