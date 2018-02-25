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Квирикашвили: Мы никогда не смиримся с оккупацией и используем все мирные рычаги для объединения страны
25.02.2018 15:38
Грузия независимая, демократическая страна, хотя ее часть по-прежнему оккупирована. Мы никогда не смиримся с этим, и используем все мирные рычаги для объединения страны, — об этом говорится в заявлении премьер-министра Георгия Квирикашвили в связи с одной из трагических дат в истории страны — Днем советской оккупации Грузии.
«Советский режим лишил нашу страну демократического развития и уничтожил жизни тысяч наших соотечественников. Несмотря на это, наш народ не отказался от идеи свободы и стремления к независимости, и не прекращал борьбу за эти ценности.
Сегодня Грузия независимая, демократическая страна, хотя ее часть по-прежнему оккупирована. Мы никогда не смиримся с этим, и используем все мирные рычаги для объединения страны
Убежден, что мы сможем передать будущим поколениям сильную, единую страну», — отмечено в заявлении Георгия Кирикашвили.
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