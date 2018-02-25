Посольство США: США гордятся, что являются союзником Грузии

25.02.2018 15:39 США гордятся, что являются союзником Грузии и продолжают поддерживать суверенную и свободную страну, — говорится в заявлении в связи с Днем советской оккупации Грузии, опубликованном на официальной странице посольства США в Faceebook .



В нем приводится цитата из выступления ректора Юнкерского училища полковника Александра Чхеидзе на первом выпуске в 1920 году: «Правда, длительная борьба нелегкое дело, ведь все жаждут свободно вздохнуть, однако будьте уверены, будет гораздо хуже, если враг победит нас и сравняет с землей и уничтожит наши семьи, очаги и свободу. Грузинская нация имеет большую и заслуживающую внимания историю; мы, грузины всегда отличались самопожертвованием и великой любовью к родине. Наша родина вновь возродилась, расцвела, настали счастливые дни, наш народ освободился от оков, избавился от рабства и свободно вздохнул. Неужели сейчас он должен опустить руки и это завоевание должно погибнуть? Нет, этого не должно случиться и не случится; грузинский народ никогда не был и не будет трусом».



«Через 5 месяцев после этого выступления Красная Армия захватила Тбилиси, но несмотря на 70-летнюю советскую оккупацию непоколебимый грузинский дух остался несломленным.



США гордятся, что являются союзником Грузии и продолжают поддерживать суверенную и свободную страну», — говорится в заявлении в связи с Днем советской оккупации Грузии, опубликованном на официальной странице посольства США в Faceebook .

















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