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Президент Грузии почтил память юнкеров


25.02.2018   15:41
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в День советской оккупации почтил память юнкеров, героически погибших в борьбе за независимость страны в 1921 году, сообщает пресс-служба главы государства.

Маргвелашвили и другие представители власти сегодня возложили венки к Мемориалу юнкеров. В борьбе за независимость Грузии погибли десятки молодых солдат, которые защищали подступы к Тбилиси на территории Коджори и Табахмела.

«Каждый год мы приходим сюда для того, чтобы отдать дань уважения отважным защитникам независимости Грузии, отметив тем самым, что для этих людей жизнь без свободы и борьбы за свободу не имела смысла. Мой дед Давид Татишвили погиб в этой борьбе, и я вспоминаю его имя, когда прихожу сюда. Их борьба не была проиграна. Спустя годы мы вспоминаем их заслуги, стоя свободной и независимой грузинской земле. Это действительно большая победа», — заявил Маргвелашвили.

Дата 25 февраля как День советской оккупации была официально учреждена постановлением парламента Грузии от 21 июля 2010 года. С тех пор в Грузии ежегодно проходит неделя мероприятий, посвященных советской оккупации страны. В связи с Днем советской оккупации сегодня на зданиях всех государственных ведомств Грузии приспущены флаги.






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