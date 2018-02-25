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На дворце президента Грузии приспущен государственный флаг
25.02.2018 15:45
В связи с Днем советской оккупации на дворце президента Грузии сегодня приспущен государственный флаг.
Согласно постановлению парламента Грузии от 21 марта 2010 года, 25 февраля объявлен Днем советской оккупации и на всей территории Грузии на зданиях государственных ведомств приспускаются государственные флаги.
25 февраля 1921 года российская Красная армия взяла Тбилиси и свергла власть, избранную путем свободных всеобщих выборов, в результате чего была осуществлена аннексия субъекта международного права - Демократической Республики Грузия.
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