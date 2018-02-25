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Маргвелашвили: Борьба юнкеров не прошла бесследно и спустя 100 лет на земле независимой Грузии мы вспоминаем их вклад


25.02.2018   15:46
Борьба юнкеров не прошла бесследно и спустя 100 лет на земле независимой и свободной Грузии мы вспоминаем их вклад, - об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил в Табахмела.

Он возложил венок к мемориалу юнкеров и еще раз коснулся их вклада и заслуги. «Каждый год мы приезжаем сюда для того, чтобы отдать дань уважения нашим храбрецам, павшим за независимость Грузии и отметить, что это были люди, для которых просто складывалось, что без свободы жизнь не имеет смысла и что без борьбы за свободу жизнь не имеет смысла. Мой дед Датико Татишвили погиб в этой битве, и я поминаю его, приезжая сюда. Важно то, что их борьба не прошла бесследно и спустя 100 лет на земле независимой и свободной Грузии мы вспоминаем их вклад. Это действительно победа», - сказал президент.

Георгий Маргвелашвили побывал у мемориала юнкерам вместе с членами президентской администрации.







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