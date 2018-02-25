Деканоидзе: Татунашвили и другие офицеры являются жертвами сегодняшних властей

25.02.2018 15:50 Татунашвили и другие офицеры являются жертвами сегодняшних властей, - об этом в беседе с журналистами заявила член «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе. По ее словам, власти Грузии ничего не делают для защиты своих граждан.



«Это тяжелейшая реальность, когда власти нашей страны ничего не делают для того, чтобы защитить наших граждан и, соответственно, для проведения процесса, который называется защитой собственных граждан, офицеров и солдат.



Опубликован отчет аудита, в котором прямо говорится, что служба ветеранов передала список 18 тысяч офицеров и солдат неустановленной организации, которая сотрудничает с Россией. Поэтому Татунашвили и другие офицеры являются жертвами нынешних властей. Все международные миссии и партнеры должны быть включены в этот процесс, потому что власти Грузии неэффективны», - сказала Хатия Деканоидзе.

22 февраля оккупационным режимом в Ахалгори были задержаны трое грузинских граждан – Арчил Татунашвили, Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили. 23 февраля же распространилась информация, что Арчил Татунашвили скончался при неопределенных обстоятельствах.

















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