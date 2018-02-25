|
Субари: Смерть Арчила Татунашвили это еще одна болезненная история и болезненный результат оккупации Грузии и российской агрессии
25.02.2018 15:53
Смерть Арчила Татунашвили это еще одна болезненная история и болезненный результат оккупации Грузии и российской агрессии, об этом заявил сегодня журналистам министр по делам беженцев и расселения Созар Субари.
«В первую очередь, мы должны сделать все, чтобы освободить тех парней, которые все еще остаются задержанными. В этом у нас огромная надежда на поддержку международного сообщества. В то же время, мы должны сделать все, чтобы нашей главной задачей было положить конец оккупации. К сожалению, Грузия не одинока, российская агрессия распространяется на многие страны, в том числе, и на нашего друга Украину, но международная поддержка дает нам надежду на то, что оккупация закончится», - заявил Созар Субари.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна