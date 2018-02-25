Субари: Смерть Арчила Татунашвили это еще одна болезненная история и болезненный результат оккупации Грузии и российской агрессии

25.02.2018 15:53 Смерть Арчила Татунашвили это еще одна болезненная история и болезненный результат оккупации Грузии и российской агрессии, об этом заявил сегодня журналистам министр по делам беженцев и расселения Созар Субари.



«В первую очередь, мы должны сделать все, чтобы освободить тех парней, которые все еще остаются задержанными. В этом у нас огромная надежда на поддержку международного сообщества. В то же время, мы должны сделать все, чтобы нашей главной задачей было положить конец оккупации. К сожалению, Грузия не одинока, российская агрессия распространяется на многие страны, в том числе, и на нашего друга Украину, но международная поддержка дает нам надежду на то, что оккупация закончится», - заявил Созар Субари.















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