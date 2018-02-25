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В Гори открыли Музей оккупации
25.02.2018 16:04
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в Гори открыл Музей оккупации, сообщает пресс-служба главы государства.
Музей был создан в Государственном учебном университете Гори на средства из президентского резервного фонда, а также при поддержке общественного объединения «Мост дружбы – Картлоси».
Открытие музея приурочено к сегодняшней дате — Дню советской оккупации Грузии.
По большей части открывшийся музей посвящен Советизации Грузии 1921 года. Вместе с тем, на экспозиции также представлены фотоматериалы о российско-грузинской войне 2008 года и современной оккупации грузинских регионов Россией.
Предполагается, что в музее будут организовываться общественные встречи и дискуссии, проводиться тематические курсы и лекции.
После Гори авторы проекта планируют открыть музеи оккупации в районных центрах Карели, Каспи, Хашури, в селе Эргнети, а также в городе Ланчхути.
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