В Гори открыли Музей оккупации

25.02.2018 16:04 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в Гори открыл Музей оккупации, сообщает пресс-служба главы государства.



Музей был создан в Государственном учебном университете Гори на средства из президентского резервного фонда, а также при поддержке общественного объединения «Мост дружбы – Картлоси».



Открытие музея приурочено к сегодняшней дате — Дню советской оккупации Грузии.



По большей части открывшийся музей посвящен Советизации Грузии 1921 года. Вместе с тем, на экспозиции также представлены фотоматериалы о российско-грузинской войне 2008 года и современной оккупации грузинских регионов Россией.



Предполагается, что в музее будут организовываться общественные встречи и дискуссии, проводиться тематические курсы и лекции.



После Гори авторы проекта планируют открыть музеи оккупации в районных центрах Карели, Каспи, Хашури, в селе Эргнети, а также в городе Ланчхути.















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