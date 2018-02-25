Кобахидзе: Для нас очень болезненно то, что произошло в Цхинвали

25.02.2018 16:09 Для нас очень болезненно то, что произошло в Цхинвали, - данным заявлением председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе откликнулся на факт гибели Арчила Татунашвили.



«Все меры должны быть предприняты для того, чтобы права наших граждан были защищены, и никто не коснулся их жизни. Для этого должно быть сделано все», - отметил Кобахидзе в беседе с журналистами.



22 февраля оккупационным режимом в Ахалгори были задержаны трое грузинских граждан – Арчил Татунашвили, Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили. 23 февраля же распространилась информация, что Арчил Татунашвили скончался при неопределенных обстоятельствах. По информации осетинских СМИ, Арчил Татунашвили скончался в цхинвальской больнице от сердечного приступа.















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