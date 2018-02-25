Илиа Второй: Если церковь не была православной, то тяжело представить, чем была бы Грузия

25.02.2018 16:12 Если церковь не была православной, то тяжело представить, чем была бы Грузия, — об этом Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхета-Тбилиси и Митрополит Пицунды и Цхум-Абхазети, Святейший и Блаженнейший Илия II заявил в ходе воскресной проповеди. Патриарх поздравил паству с сегодняшним праздником — Торжеством Православия.



«…Слава Господу, давшему нам это огромнейшее сокровище – православную церковь. Если бы церковь не была православной, трудно представить, чем была бы Грузия. Наша церковь это церковь-боец, и эта церковь спасла православную веру, грузинскую культуру, грузинский язык, письменность и сегодня мы благодарим Господа. В этот день было решено, что Вселенский патриархат признал независимость Грузии и титул Патриарха.



Поздравляю еще раз с этим великим праздником. Пусть православная вера будет путеводной, спасительной для нас», — сказал патриарх.















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