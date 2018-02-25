Маргвелашвили: Высший совет юстиции должен приостановить бессрочное назначение судей

25.02.2018 16:15 Президент Георгий Маргвелашвили вновь обратился к парламенту и Высшему совету юстиции с призывом приостановить процесс бессрочного назначения судей до те пор, пока «поправки Гиргвилани» не станут законом. По его мнению, парламент должнен вернуться к рассмотрению «поправок Гиргвилани» в ускоренном режиме. При этом, до принятия данного закона, Маргвелашвили предлагает назначать судей только на новый срок.



Как известно, фракция «Грузинская мечта» анонсировала начала работы над законопроектом под названием «поправки Гиргвлиани», который направлен на ужесточение ответственности за системные преступления и более эффективную защиту граждан от воможного насилия со стороны государства.















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