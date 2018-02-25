Президент Эстонии: у нас есть один сложный сосед, который нас разочаровывает

25.02.2018 16:20 Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что у государства есть "один сложный сосед", который "разочаровывает в течение нескольких десятилетий".



Об этом глава Эстонии заявила в речи по случаю 100-летия страны, текст обращения публикует ERR.ee.



"У нас разные соседи. Есть демократические, а есть не очень. Соратники по судьбе с прошлого века и те, с кем сегодня мы идем в ногу.



У нас есть и один сложный сосед. Но сосед есть сосед. Он не остается без внимания даже тогда, когда в течение нескольких десятилетий нас разочаровывает", - сказала Кальюлайд, не уточнив, о котором соседе идет речь.



Она добавила, что Эстония ожидает от своих партнеров, чтобы они не меняли мировой порядок, основанный на ценностях, на краткосрочные интересы.















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