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Президент Эстонии: у нас есть один сложный сосед, который нас разочаровывает


25.02.2018   16:20
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что у государства есть "один сложный сосед", который "разочаровывает в течение нескольких десятилетий".

Об этом глава Эстонии заявила в речи по случаю 100-летия страны, текст обращения публикует ERR.ee.

"У нас разные соседи. Есть демократические, а есть не очень. Соратники по судьбе с прошлого века и те, с кем сегодня мы идем в ногу.

У нас есть и один сложный сосед. Но сосед есть сосед. Он не остается без внимания даже тогда, когда в течение нескольких десятилетий нас разочаровывает", - сказала Кальюлайд, не уточнив, о котором соседе идет речь.

Она добавила, что Эстония ожидает от своих партнеров, чтобы они не меняли мировой порядок, основанный на ценностях, на краткосрочные интересы.






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