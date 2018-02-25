Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МИД Грузии представит третью волну информационной кампании в связи с безвизовым режимом


25.02.2018   16:30
В информационном центре о ЕС и НАТО завтра пройдет презентация третьей волны информационной кампании в связи с безвизовым режимом.

Как сообщили в МИД Грузии, на мероприятие приглашены лица, включенные в информационную кампанию, эксперты, духовные лица, деятели культуры, представители медиа.

Информацию об основных аспектах информационной кампании, ходе процесса безвизового сообщения, законодательных изменениях, запланированных для превенции тенденции роста незаконных просителей убежища в Евросоюзе /Шенгенской зоне, и о проектах сотрудничества в правоохранительной сфере с государствами-членами Евросоюза /Шенгенской зоны гостям мероприятия представят заместитель министра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили, заместитель министра юстиции Александр Барамидзе и руководитель службы международных отношений МВД Эка Мачавариани.

Целью третьей волны информационной кампании является еще раз напомнить общественности о правилах безвизового режима, осуществить превенцию их дальнейшего нарушения, а также злоупотребления процедурами просьбы о предоставлении убежища в ЕС / Шенгенской зоне.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Позиция Грузии в рейтинге восприятия коррупции ухудшилась на 1 балл
Авиакомпания «Победа» свяжет Кутаиси с Москвой и Петербургом
Авиакомпания Ryanair может начать полеты из Кутаиси в 2019 году
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россельхознадзор серьезно обеспокоен фитосанитарной обстановкой на территории Абхазии
По обвинению в убийстве Павла Ардзинба разыскивается россиянин славянской внешности
Преступник из Молдовы взял фамилию жены и попытался сбежать в Абхазию
Цихелашвили: Для достижения мира и стабильности в долгосрочной перспективе необходимы усилия для разрешения конфликтов
Чемпионат мира по футболу может повлиять на туристический поток в Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе 2018г, сократилось на 3%
Правительство Германии предлагает иностранцам €3000, если те вернутся на родину
Amnesty International – Власти Грузии не смогли обеспечить создание независимого следственного механизма
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна