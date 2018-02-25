МИД Грузии представит третью волну информационной кампании в связи с безвизовым режимом

25.02.2018 16:30 В информационном центре о ЕС и НАТО завтра пройдет презентация третьей волны информационной кампании в связи с безвизовым режимом.



Как сообщили в МИД Грузии, на мероприятие приглашены лица, включенные в информационную кампанию, эксперты, духовные лица, деятели культуры, представители медиа.



Информацию об основных аспектах информационной кампании, ходе процесса безвизового сообщения, законодательных изменениях, запланированных для превенции тенденции роста незаконных просителей убежища в Евросоюзе /Шенгенской зоне, и о проектах сотрудничества в правоохранительной сфере с государствами-членами Евросоюза /Шенгенской зоны гостям мероприятия представят заместитель министра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили, заместитель министра юстиции Александр Барамидзе и руководитель службы международных отношений МВД Эка Мачавариани.



Целью третьей волны информационной кампании является еще раз напомнить общественности о правилах безвизового режима, осуществить превенцию их дальнейшего нарушения, а также злоупотребления процедурами просьбы о предоставлении убежища в ЕС / Шенгенской зоне.

















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