Глава МИД Грузии встретится с Генсеком ООН в Женеве

25.02.2018 16:39 Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе сегодня с рабочим визитом отправится в Женеву, где примет участие в сегменте высокого уровня по правам человека ООН, сообщает пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства.



Джанелидзе выступит с речью на сессии сегмента высокого уровня по правам человека, а также проведет двусторонние встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем, верховным комиссаром по правам человека ООН Зейдом Раад Аль Хусейном, верховным комиссаром по делам беженцев Филипом Гранди и генеральным директором ООН Михаэлем Меллером. Глава грузинского внешнеполитического ведомства встретится и со своими коллегами из стран-партнеров и примет участие в нескольких параллельных мероприятиях.



В ходе выступления на форуме, глава МИД Грузии акцентирует внимание на проведенных в Грузии демократических реформах и расскажет о шагах, предпринятых в сфере защиты прав человек. Особое внимание будет уделено ситуации в Абхазии и Цхинвальском регионе, неподконтрольным центральным властям Грузии.



Рабочий визит Джанелидзе в Женеву завершится 27 февраля.



Сегмент высокого уровня даст старт началу работы 34-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).















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