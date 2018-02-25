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Глава МИД Грузии встретится с Генсеком ООН в Женеве


25.02.2018   16:39
Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе сегодня с рабочим визитом отправится в Женеву, где примет участие в сегменте высокого уровня по правам человека ООН, сообщает пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства.

Джанелидзе выступит с речью на сессии сегмента высокого уровня по правам человека, а также проведет двусторонние встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем, верховным комиссаром по правам человека ООН Зейдом Раад Аль Хусейном, верховным комиссаром по делам беженцев Филипом Гранди и генеральным директором ООН Михаэлем Меллером. Глава грузинского внешнеполитического ведомства встретится и со своими коллегами из стран-партнеров и примет участие в нескольких параллельных мероприятиях.

В ходе выступления на форуме, глава МИД Грузии акцентирует внимание на проведенных в Грузии демократических реформах и расскажет о шагах, предпринятых в сфере защиты прав человек. Особое внимание будет уделено ситуации в Абхазии и Цхинвальском регионе, неподконтрольным центральным властям Грузии.

Рабочий визит Джанелидзе в Женеву завершится 27 февраля.

Сегмент высокого уровня даст старт началу работы 34-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).






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