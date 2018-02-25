Парламент Грузии призывает международное сообщество дать соответствующую оценку в связи с гибелью Арчила Татунашвили

25.02.2018 17:08 Первый заместитель председателя парламента Грузии Тамар Чугошвили и глава комитета по интеграции с Европой Тамар Хулордава призвали международное сообщество дать соответствующую оценку факту смерти Арчила Татунашвили и действиям российского оккупационного режима на оккупированной территории Грузии.



«22 февраля 2018 года представители российского оккупационного режима незаконно задержали троих граждан Грузии – Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили. 23 февраля стало известно, что Арчил Татунашвили скончался при неопределенных обстоятельствах.



…Ответственность за этот трагический случай напрямую возлагается на РФ, как на силу, осуществляющую полный контроль над оккупированным регионом», — говорится в обращении Тамар Хулордава.



Вместе с тем грузинский депутат призвала еврорпаламентариев принять резолюцию в поддержку территориальной целостности и суверинитета Грузии.



«В этом году исполняется 10 лет с войны 2008 года, и важно, чтобы Европейский парламент принял резолюцию, в которой ещё раз подтвердит суверинитет и территориальную целостность нашей страны, свою полную поддержку мирному урегулированию конфликта, осудит провокации и насилие, и призовет Россию уважать взятые на себя международные обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года», — говорится в заявлении Тамар Хулордава.



В свою очередь первый заместитель председателя парламента Тамар Чугошвили уже проинформировала о случившемся ПАСЕ и призвала организацию дать оценку трагическому инциденту. Это вопрос станет главной темой в Брюсселе, куда сегодня с визитом направляется грузинская парламентская делегация.



















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