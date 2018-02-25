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Глава МИД Литвы о смерти Арчила Татунашвили


25.02.2018   18:08
Уродливое лицо репрессивного режима в оккупированной Россией т.н. Южной Осетии, - так откликнулся министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на факт смерти Арчила Татунашвили в оккупированной т.н. Южной Осетии.

«Осуждаю преследование граждан Грузии и требую создания на месте международных механизмов по правам человека и безопасности. Я поставлю этот вопрос завтра на заседании Совета Евросоюза по внешним связям», - написал глава МИД Литвы на своей странице в микроблоге «Твиттер».

22 февраля оккупационным режимом в Ахалгори были задержаны трое грузинских граждан – Арчил Татунашвили, Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили. 23 февраля же распространилась информация, что Арчил Татунашвили скончался при неопределенных обстоятельствах. По информации осетинских СМИ, Арчил Татунашвили скончался в цхинвальской больнице от сердечного приступа.







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