Глава МИД Литвы о смерти Арчила Татунашвили

25.02.2018 18:08 Уродливое лицо репрессивного режима в оккупированной Россией т.н. Южной Осетии, - так откликнулся министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на факт смерти Арчила Татунашвили в оккупированной т.н. Южной Осетии.



«Осуждаю преследование граждан Грузии и требую создания на месте международных механизмов по правам человека и безопасности. Я поставлю этот вопрос завтра на заседании Совета Евросоюза по внешним связям», - написал глава МИД Литвы на своей странице в микроблоге «Твиттер».



22 февраля оккупационным режимом в Ахалгори были задержаны трое грузинских граждан – Арчил Татунашвили, Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили. 23 февраля же распространилась информация, что Арчил Татунашвили скончался при неопределенных обстоятельствах. По информации осетинских СМИ, Арчил Татунашвили скончался в цхинвальской больнице от сердечного приступа.

















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