Парламент Грузии призывает международное сообщество к соответствующей оценке вопроса смерти Арчила Татунашвили

25.02.2018 18:22 Первый заместитель председателя парламента Грузии Тамар Чугошвили и глава комитета по интеграции с Европой Тамар Хулордава призвали международное сообщество дать соответствующую оценку смерти Арчила Татунашвили и действиям российского оккупационного режима на оккупированной территории Грузии. Обращение Хулордава и Чугошвили распространяет парламент Грузии.



«22 февраля 2018 года представители российского оккупационного режима незаконно задержали в Ахалгори трех граждан Грузии – Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили. 23 февраля стало известно, что задержанный Арчил Татунашвили скончался при неопределенных обстоятельствах.



Наблюдательская миссия Евросоюза и сопредседатели международных Женевских дискуссий информированы об этом трагическом случае, прямая ответственность за который возлагается на Российскую Федерацию, как на силу, осуществляющую полный контроль над оккупированным регионом. Обращаемся к наблюдательской миссии и международному сообществу с тем, чтобы этому ужасному случаю была дана своевременная оценка, были установлены обстоятельства смерти Арчила Татунашвили и немедленно освобождены задержанные», - говорится в обращении Тамар Хулордава.



Председатель комитета по интеграции с Европой также призывает Еврорпаламент принять резолюцию, которая еще раз подтвердит поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.



«В нынешнем году исполняется 10 лет с войны 2008 года и важно, чтобы Европейский парламент принял резолюцию, которая еще раз подтвердит суверенитет и территориальную целостность нашей страны, а также полную поддержку мирному урегулированию конфликта, осудит насилие и провокации и призовет Россию уважать международные обязательства, взятые по соглашению о прекращении огня от 2008 года», - говорится в заявлении Тамар Хулордава.



Первый заместитель председателя парламента Тамар Чугошвили уже проинформировала о случившемся в Цхинвали Парламентскую ассамблею Совета Европы, и призвала к соответствующей оценке. Трагический инцидент, произошедший в оккупированном регионе Грузии, станет главной темой обсуждения в Брюсселе, куда сегодня направляется с визитом грузинская парламентская делегация.















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