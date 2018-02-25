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Председатель парламента Грузии посетит с официальным визитом Иорданское Хашимитское Королевство
25.02.2018 20:45
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с делегацией сегодня посетит с официальным визитом Иорданское Хашимитское Королевство.
В рамках официального визита председатель парламента встретится с премьер-министром Иордании Хани аль-Мульки. Запланирована встреча Ираклия Кобахидзе со спикером Палаты представителей Атефом Таравнехом и председателем Сената Фейсалом аль-Файезом.
Председатель парламента Грузии также проведет встречи с руководителем группы парламентской иордано-грузинской дружбы Мустафой Иаги и членами группы.
Визит Ираклия Кобахидзе в Иорданию завершится 1 марта.
В составе парламентской делегации Грузии: Захария Куцнашвили, Мамука Мдинарадзе, Шалва Кикнавелидзе, Ираклий Мезурнишвили, Мамука Чиковани и глава кабинета председателя парламента Николоз Самхарадзе.
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