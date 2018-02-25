Председатель парламента Грузии посетит с официальным визитом Иорданское Хашимитское Королевство

25.02.2018 20:45 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с делегацией сегодня посетит с официальным визитом Иорданское Хашимитское Королевство.



В рамках официального визита председатель парламента встретится с премьер-министром Иордании Хани аль-Мульки. Запланирована встреча Ираклия Кобахидзе со спикером Палаты представителей Атефом Таравнехом и председателем Сената Фейсалом аль-Файезом.



Председатель парламента Грузии также проведет встречи с руководителем группы парламентской иордано-грузинской дружбы Мустафой Иаги и членами группы.



Визит Ираклия Кобахидзе в Иорданию завершится 1 марта.



В составе парламентской делегации Грузии: Захария Куцнашвили, Мамука Мдинарадзе, Шалва Кикнавелидзе, Ираклий Мезурнишвили, Мамука Чиковани и глава кабинета председателя парламента Николоз Самхарадзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

