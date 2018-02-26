26 февраля день памяти Ходжалинской трагедии

26.02.2018 09:44 26 февраля Азербайджан отмечает день памяти Ходжалинской трагедии. В связи с этой датой посольство Азербайджана в Грузии распространяет пресс-релиз - "В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении при поддержке незаконных вооруженных формирований и непосредственном участии 366-го мотострелкового пехотного полка бывшего Союза Советских Социалистических Республик захватили город Ходжалы. В результате зверски было убито 613 человек, из них 106 женщин, 63 малолетних ребенка, 70 стариков; 8 семей были уничтожены полностью" - говорится в пресс-релизе посольства Азербайджана в Грузии.



В документе подчеркнуто, что полную истину Ходжалинской трагедии мир узнал после возвращения к власти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев 1 марта 1994-го года издал об этом специальный указ. Постановлением Милли Меджлиса (Национального Собрания) Азербайджанской Республики 26 февраля объявлено "Днем Ходжалинского геноцида и национального траура", об этом сообщено всем международным организациям.



В пресс-релизе посольства Азербайджана в Грузии особое место уделено международному сообществу в вопросе международного признания Ходжалинской трагедии как факту геноцида - "В течение последних нескольких лет президент, правительство и неправительственные организации Азербайджана провели огромную работу в результате чего, на сегодняшний день законодательные органы Боснии и Герцеговины, Колумбии, Чешской Республики, Гондураса, Иордании, Мексики, Пакистана, Панамы, Перу, Румынии, Судана, Джибути, Гватемалы и Шотландии, а также девятнадцать штатов Соединенных Штатов Америки приняли соответствующие акты о признании геноцида в Ходжалы.



На 39-ой сессии, проведенной 20 ноября 2012 года в Джибути, Совет министров иностранных дел Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) принял резолюцию, признающую Ходжалинскую резню геноцидом.



Заключительное коммюнике, принятое на 12-ой сессии Исламского саммита и Конференции ОИС, проведенных в Каире в феврале 2013 года, призывает страны-члены приложить усилия для признания Ходжалинского геноцида.



В своей резолюции, принятой 8 декабря 2011 года, Сенат Мексики заявил, что 26 февраля 1992 года подразделения вооруженных сил Армении атаковали гражданское население города Ходжалы в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана и совершили геноцид, в ходе которого были убиты сотни мирных людей, что полностью документировано многими независимыми источниками.



1 февраля 2012 года Комитет по внешним связям Сената Пакистана единогласно принял резолюцию, осуждающую оккупацию азербайджанских территорий и геноцид, совершенный армянскими вооруженными силами в азербайджанском городе Ходжалы.



22 апреля 2012 года Сенат Республики Колумбия принял документ в связи с оккупацией территорий Азербайджана. В данном документе события, случившиеся в Ходжалы в 1992 году, признаны геноцидом, осуждается армянская оккупация территорий Азербайджана и выражается поддержка территориальной целостности Азербайджана и ее международно-признанным границам.



7 августа 2013 года Национальная Ассамблея Республики Панама приняла резолюцию «Об оккупации азербайджанской территории армянскими силами». Ассамблея строго осудила оккупацию Арменией азербайджанских территорий и нарушения прав человека в отношении азербайджанцев в течение конфликта, в особенности во время Ходжалинского геноцида 1992 года. Далее в резолюции звучит призыв к Армении соблюдать резолюции 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993) Совета Безопасности ООН.



1 сентября 2014 года Комитет по международным вопросам Национальной Ассамблеи Судана принял заявление «Об убийствах в Ходжалы». Ссылаясь на Заключительное Коммюнике, принятое на 12-ой сессии Исламского Саммита и Конференции ОИС, проведенных в Каире в феврале 2013 года, данное заявление признает массовые убийства в Ходжалы актом геноцида и преступлением против человечности, осуждает армянскую агрессию против Азербайджана и выражает поддержку территориальной целостности Азербайджана, а также призывает Армению вывести свои вооруженные силы из оккупированных территорий в незамедлительном, полном и безоговорочном порядке.



Палаты представителей более десяти штатов США, конкретно Арканзаса (08.02.2013), Коннектикута (16.04.2013), Джорджии (24.02.2012), Индианы (03.03.2014), Мэна (13.03.2012), Массачусетса (25.02.2010), Нью-Джерси (25.02.2012), Нью-Мексико (28.01.2013), Оклахомы (20.02.2013), Пенсильвании (20.03.2013 и 02.03.2015), Теннеси (19.03.2013), Техаса (03.03.2011) и Западной Вирджинии (03.04.2013) приняли соответствующие документы, признающие и отмечающие Ходжалинский геноцид. Эти документы осуждают оккупацию азербайджанских территорий армянскими вооруженными силами, убийство более 600 невинных граждан в Ходжалы и выражают сочувствие жертвам. Резолюция 1594 Палаты Представителей штата Джорджия является первым среди документов, принятых американскими законодателями, который упоминает имя Сержа Саргсяна в связи с резней в Ходжалы.



Совет министров иностранных дел при Организации исламского сотрудничества (ОИС) на своей 39-й сессии, состоявшейся в Джибути 20 ноября 2012 года, принял резолюцию, признающую совершенные в Ходжалы преступления геноцидом.



Итоговое коммюнике, принятое на 12-й сессии саммита ОИС в Каире в феврале 2013 года, призывает страны-участники организации предпринять необходимые действия для признания Ходжалинского геноцида.



Это признание является важным политическим посланием преступникам - безнаказанность ни в коем случае не одержит верх, а справедливость восторжествует раньше, чем можно предположить. Более того, такое политическое решение поможет достичь мира и урегулирования ситуации в регионе и предотвратит повторение подобных преступлений.



Азербайджанский народ не теряет надежду на то, что рано или поздно весь мир признает, что трагедия, совершенная в Ходжалы, это преступление против всего человечества. Как требуют четыре резолюции Совета Безопасности ООН, армянские вооруженные силы должны покинуть оккупированные 20% территорий Азербайджана, Азербайджанские земли, состоящие из Нагорного Карабаха и семи районов вокруг него должны быть освобождены от оккупации, беженцы и вынужденные переселенцы должны получить возможность вернуться на свои земли и мир должен быть восстановлен" - отмечается в пресс-релизе дипломатического ведомства.

















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