Герберт Роиль: Население Вестфалии недовольно, однако статистика совершенных грузинами преступлений не тревожна

26.02.2018 11:30 Мероприятия по снижению количества соискателей убежища в Германии из Грузии и совершенных ими преступлений рассматривались на встрече заместителя министра внутренних дел Грузии Нино Джавахадзе и министра внутренних дел в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия Гербертом Роилем. Нино Джавахадзе поселяет Германию с официальным визитом.



Нино Джавахадзе отметила необходимость оформления меморандума и взаимопонимании между МВД федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия и Грузии и лично передала Герберту Роилю текст меморандума.



По информации пресс-службы МВД Грузии, Герберт Роиль выразил готовность начать процедуры по оформлению меморандума. По его словам, несмотря на то, что местное население Вестфалии недовольно, мерами по безопасности, однако статистика совершенных грузинам и преступлений не тревожна.















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