Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Герберт Роиль: Население Вестфалии недовольно, однако статистика совершенных грузинами преступлений не тревожна


26.02.2018   11:30
Мероприятия по снижению количества соискателей убежища в Германии из Грузии и совершенных ими преступлений рассматривались на встрече заместителя министра внутренних дел Грузии Нино Джавахадзе и министра внутренних дел в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия Гербертом Роилем. Нино Джавахадзе поселяет Германию с официальным визитом.

Нино Джавахадзе отметила необходимость оформления меморандума и взаимопонимании между МВД федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия и Грузии и лично передала Герберту Роилю текст меморандума.

По информации пресс-службы МВД Грузии, Герберт Роиль выразил готовность начать процедуры по оформлению меморандума. По его словам, несмотря на то, что местное население Вестфалии недовольно, мерами по безопасности, однако статистика совершенных грузинам и преступлений не тревожна.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Позиция Грузии в рейтинге восприятия коррупции ухудшилась на 1 балл
Авиакомпания «Победа» свяжет Кутаиси с Москвой и Петербургом
Авиакомпания Ryanair может начать полеты из Кутаиси в 2019 году
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россельхознадзор серьезно обеспокоен фитосанитарной обстановкой на территории Абхазии
По обвинению в убийстве Павла Ардзинба разыскивается россиянин славянской внешности
Преступник из Молдовы взял фамилию жены и попытался сбежать в Абхазию
Цихелашвили: Для достижения мира и стабильности в долгосрочной перспективе необходимы усилия для разрешения конфликтов
Чемпионат мира по футболу может повлиять на туристический поток в Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе 2018г, сократилось на 3%
Правительство Германии предлагает иностранцам €3000, если те вернутся на родину
Amnesty International – Власти Грузии не смогли обеспечить создание независимого следственного механизма
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна