Минфин США рассмотрит вопрос о возможном введении санкций в отношении 13 россиян

26.02.2018 12:46 Минфин США рассмотрит вопрос о возможном введении санкций в отношении 13 россиян, против которых Минюст США ранее выдвинул обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года.



"Мы продолжаем изучать вмешательство (РФ - ИФ) в выборы. Я могу только добавить, что мы тесно сотрудничаем с ФБР по информации относительно недавнего иска, и, в случае необходимости, мы рассмотрим введение санкций против лиц на основе информации, которая у них есть", - заявил журналистам глава Минфина США Стивен Мнучин в субботу.



Ранее официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт не исключила возможность введения санкций в отношении 13 российских граждан.



"Санкции – это то, что мы обычно не прогнозируем, но мы можем потенциально это рассмотреть", – сказала она.



Министерство юстиции США выдвинуло обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы в отношении 13 граждан России. По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований. Среди обвиняемых также бизнесмен Евгений Пригожин, которого в США связывают с агентством. Тем временем, Е.Пригожин отрицает связь с компанией.



В список обвиняемых также попали Михаил Быстров, Михаил Бурчик, также известный как Михаил Абрамов, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (Мария Беляева), Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов.



Этих лиц обвиняют в "сговоре с целью мошенничества против США", а также в "сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств передачи данных и для банковских махинаций", а также "в хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах".



В обвинительном документе указаны три юридических лица: Агентство интернет-исследований, "Конкорд менеджмент и консалтинг" Е.Пригожина, а также связанная с ним "Конкорд кейтеринг".















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