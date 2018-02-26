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Махароблишвили: Часть граждан, которая просит убежища, к сожалению, вовлечена в криминал


26.02.2018   13:12
Вахтанг Махароблишвили – Часть граждан, которая просит убежища, к сожалению, вовлечена в криминал
В процессе осуществления законодательных поправок в связи с визалиберализацией, процедуры в определенной мере должны быть ужесточены, однако в то же время, нельзя ограничивать возможность граждан пользоваться безвизовым режимом в Шенгенской зоне. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили, который принимает участие в презентации третьей волны информационной компании о безвизовом режиме в информационном центе о НАТО и ЕС.

«Третья волна будет направлена на контекст безосновательного использования системы убежища. Какой ущерб это нанесет в первую очередь населению, и государству. Кроме того, криминал это тема, которая стало вызовом, и сопутствует соисканию убежища. Часть граждан, которая просит убежища, к сожалению, вовлечена в криминал», — заявил Махароблишвили.

По словам замминистра, правительство Грузии продолжает активную работы с партнерами, чтобы безвизовому режиму с ЕС не угрожала опасность.






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