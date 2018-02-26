Парламентское большинство планирует принять специальную резолюцию по факту гибели Арчила Татунашвили

26.02.2018 13:37 Парламентское большинство планирует принять специальную резолюцию по факту гибели гражданина Грузии Арчила Татунашвили на территории оккупированного Цхинвали. Об этом заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.



«Это очень тяжелый факт. Случилось посягательство на свободу и жизнь человека. Парламентское большинство планирует инициировать специальную резолюцию в связи с гибелью Арчила Татунашвили, в котором мы будем требовать проведение международного расследования по факту. Исходя из того, то в международных и местных отчетах ясно видно, что на оккупированных территориях высок риск нарушений прав человека, и пришло время, чтобы международное сообщество осуществила большую мобилизацию с точки зрения мониторинга на оккупированных территориях. Также требуем от Российской Федерации допустить на территорию международных наблюдателей», — заявил Талаквадзе.



По его оценке, ответственность за гибель Татунашвили лежит на российском оккупационном режиме. По словам Арчила Талаквадзе, грузинская сторона будет использовать все международные форматы, чтобы Россия выполняла взятые на себя обязательства.















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