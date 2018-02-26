Промежуточные выборы в избирательном округе №54 Вани и Хони пройдут 28 апреля

26.02.2018 13:41 Промежуточные выборы в парламент Грузии в избирательном округе №54 Вани и Хони пройдут 28 апреля.



На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии обсудили процедуры и сроки выборов.



Назначение промежуточных выборов стало необходимым после того, как мажоритарный депутат Вани и Хони Григол Лилуашвили был назначен заместителем главы Службы государственной безопасности Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

