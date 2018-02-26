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Промежуточные выборы в избирательном округе №54 Вани и Хони пройдут 28 апреля
26.02.2018 13:41
Промежуточные выборы в парламент Грузии в избирательном округе №54 Вани и Хони пройдут 28 апреля.
На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии обсудили процедуры и сроки выборов.
Назначение промежуточных выборов стало необходимым после того, как мажоритарный депутат Вани и Хони Григол Лилуашвили был назначен заместителем главы Службы государственной безопасности Грузии.
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