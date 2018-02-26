Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Законодательные поправки в связи с «воровским сообществом» будут представлены бюро парламента сегодня


26.02.2018   13:41
Законодательные поправки в связи с «воровским сообществом» будут представлены бюро парламента сегодня.

По информации Первого канала, парламенту уже направлены законодательные поправки, подготовленные министерством внутренних дел. Изменения состоят из шести законопроектов.

Правительство поясняет, что цель проекта – формирования адекватных правовых инструментов для борьбы с «воровским сообществом», чтобы обеспечить эффективную борьбу и осуществление полноценного правосудия.

Согласно поправкам, существенно меняются дефиниции «воровского сообщества», члена «воровского сообщества», «вора в законе», «воровской разборки». Вместе с тем появляются такие термины как «деятельность воровского сообщества» и «воровской сходки».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Вино компании «Бадагони» стало победителем международного конкурса в Гонконге
Приоритетом Анаклиа-сити будут промышленность, логистика, и транспорт
Главный вызов ресторанного бизнеса Грузии - качество услуг
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В мандаринах из Абхазии нашли мраморного клопа
GEM Fest готов перебраться в Абхазию
Россельхознадзор серьезно обеспокоен фитосанитарной обстановкой на территории Абхазии
По обвинению в убийстве Павла Ардзинба разыскивается россиянин славянской внешности
Преступник из Молдовы взял фамилию жены и попытался сбежать в Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЕБРР профинансирует проект по транспортировке азербайджанского газа в Западную Европу
Германия и Грузия усиливают сотрудничество для борьбы с преступностью
Гражданам Грузии, проживающим за рубежом, будет сложнее сменить фамилию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна