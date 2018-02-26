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Законодательные поправки в связи с «воровским сообществом» будут представлены бюро парламента сегодня
26.02.2018 13:41
Законодательные поправки в связи с «воровским сообществом» будут представлены бюро парламента сегодня.
По информации Первого канала, парламенту уже направлены законодательные поправки, подготовленные министерством внутренних дел. Изменения состоят из шести законопроектов.
Правительство поясняет, что цель проекта – формирования адекватных правовых инструментов для борьбы с «воровским сообществом», чтобы обеспечить эффективную борьбу и осуществление полноценного правосудия.
Согласно поправкам, существенно меняются дефиниции «воровского сообщества», члена «воровского сообщества», «вора в законе», «воровской разборки». Вместе с тем появляются такие термины как «деятельность воровского сообщества» и «воровской сходки».
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