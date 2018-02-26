Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава МИД Грузии будет говорить о вопросах Татунашвили и Отхозория на встрече с генсеком ООН


26.02.2018   14:07
По информации министерства иностранных дел Грузии, генеральный секретарь ООН открыл в Женеве сессию высокого сегмента прав человека организации, на которой с речью выступит вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе.

Сегодня же руководитель внешнеполитического ведомства Джанелидзе выступит с речью на сессии сегмента высокого уровня по правам человека, а также проведет двусторонние встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем, а также со своими коллегами из стран-партнеров и примет участие в нескольких параллельных мероприятиях.

В ходе выступления на форуме, глава МИД Грузии уделит внимание на проведенных в Грузии демократических реформах и расскажет о шагах, предпринятых в сфере защиты прав человек. Особое внимание будет уделено ситуации в Абхазии и Цхинвальском регионе, неподконтрольным центральным властям Грузии. Кроме того, Михаил Джанелидзе будет говорить о демократических реформах в Грузии и шагах с точки зрения защиты прав человека.

Завтра Михаил Джанелидзе встретится с верховным комиссаром по правам человека ООН Зейдом Раад Аль Хусейном, верховным комиссаром по делам беженцев Филипом Гранди и генеральным директором ООН Михаэлем Меллером.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Вино компании «Бадагони» стало победителем международного конкурса в Гонконге
Приоритетом Анаклиа-сити будут промышленность, логистика, и транспорт
Главный вызов ресторанного бизнеса Грузии - качество услуг
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В мандаринах из Абхазии нашли мраморного клопа
GEM Fest готов перебраться в Абхазию
Россельхознадзор серьезно обеспокоен фитосанитарной обстановкой на территории Абхазии
По обвинению в убийстве Павла Ардзинба разыскивается россиянин славянской внешности
Преступник из Молдовы взял фамилию жены и попытался сбежать в Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЕБРР профинансирует проект по транспортировке азербайджанского газа в Западную Европу
Германия и Грузия усиливают сотрудничество для борьбы с преступностью
Гражданам Грузии, проживающим за рубежом, будет сложнее сменить фамилию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна