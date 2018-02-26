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Глава МИД Грузии будет говорить о вопросах Татунашвили и Отхозория на встрече с генсеком ООН
26.02.2018 14:07
По информации министерства иностранных дел Грузии, генеральный секретарь ООН открыл в Женеве сессию высокого сегмента прав человека организации, на которой с речью выступит вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе.
Сегодня же руководитель внешнеполитического ведомства Джанелидзе выступит с речью на сессии сегмента высокого уровня по правам человека, а также проведет двусторонние встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем, а также со своими коллегами из стран-партнеров и примет участие в нескольких параллельных мероприятиях.
В ходе выступления на форуме, глава МИД Грузии уделит внимание на проведенных в Грузии демократических реформах и расскажет о шагах, предпринятых в сфере защиты прав человек. Особое внимание будет уделено ситуации в Абхазии и Цхинвальском регионе, неподконтрольным центральным властям Грузии. Кроме того, Михаил Джанелидзе будет говорить о демократических реформах в Грузии и шагах с точки зрения защиты прав человека.
Завтра Михаил Джанелидзе встретится с верховным комиссаром по правам человека ООН Зейдом Раад Аль Хусейном, верховным комиссаром по делам беженцев Филипом Гранди и генеральным директором ООН Михаэлем Меллером.
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