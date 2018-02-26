МВД Грузии предложила Германии признать Грузию безопасной страной

26.02.2018 14:14 МВД Грузии раскрыло детали переговоров замминистра внутренних дел Нино Джавахадзе в Германии и Австрии, власти которых ранее выражали обеспокоенность ростом числа соискателей убежища из Грузии. В Тбилиси считают: цифры хоть и демонстрируют рост, “но они, безусловно, не тревожные”.



Как сообщила глава службы международных отношений МВД Екатерина Мачавариани, Джавахадзе рассказала Берлину и Вене о законодательных инициативах правительства, которые призваны решить ситуацию с мигрантами. Речь, в частности, идет об ужесточении порядка смены фамилии, усилении института полицейских атташе при посольствах и т. д… Как заявляют в МВД, Берлин и Вена поприветствовали планы Тбилиси.



Сообщается, что Джавахадзе встретилась с официальными лицами, в том числе, с министром внутренних дел немецкой Северного Рейна-Вестфалии. Правительство этой земли ранее обещало лоббировать активизацию механизма временной приостановки визового режима для Грузии.



Чтобы этого не произошло, замглавы МВД предложила Германии признать Грузию безопасной страной. Этот фактор упрощает процедуру отказа мигрантам в предоставлении им убежища и облегчает их возвращение на родину. Австрия уже приняла такое решение, с ней подписано соглашение о реадмиссии. В Тбилиси также обсуждают возможность признания Грузии безопасным государством с властями Швеции.



Как ранее сообщала СОВА, правительство Грузии планирует принять жесткие меры с целью невелировать риски отмены безвизового режима с Евросоюзом. В некоторых странах ЕС обеспокоены числом соискателей убежища из Грузии. По данным МВД ФРГ, число заявок в сентябре составило 238, в октябре – 355, в ноябре – 444, в декабре – 522, а в январе – 745.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

