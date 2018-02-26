В Германии не считают тревожным уровень преступлений, совершенных гражданами Грузии

26.02.2018 15:06 Глава МВД федеральной земли Германии Северного Рейн-Вестфалия Герберт Ройль считает, что несмотря на то, что население региона недовольно участившимися в последнее время преступлениями, совершенными гражданами Грузии, статистика правонарушений, совершенных грузинами, не является тревожной. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.



Это заявление Ройль сделал после встречи с заместителем главы МВД Грузии Нино Джавахадзе, которая побывала в Германии с визитом.

Визит был спланирован после того, как в середине февраля стало известно, что правительство Северного Рейн-Вестфалия планирует пролоббировать приостановление безвизового режима между Грузией и странами ЕС.



Недовольство регионального правительства было вызвано ростом соискателей убежища в Германии из Грузии, а также роста количества преступников грузинского происхождения.



На встрече Нино Джавахадзе и Герберта Ройля были рассмотрены мероприятия по снижению количества соискателей убежища в Германии из Грузии и совершенных ими преступлений.



Джавахадзе отметила необходимость оформления меморандума о взаимопонимании между МВД федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия и Грузии и лично передала Герберту Роилю текст меморандума.

По информации пресс-службы МВД Грузии, Герберт Роиль выразил готовность начать процедуры по оформлению меморандума.



«Герберту Ройлю понравились конкретные инициативы, запланированные грузинской стороной, и он выразил готовность к началу процедур по оформлению меморандума. По его словам, несмотря на то, что местное население Вестфалии недовольно вопросами, связанными с безопасностью, статистика преступлений, совершенных грузинами, не является тревожной», — сказано в сообщении МВД Грузии.



«На встрече Нино Джавахадзе ознакомила Герберта Ройля с мероприятиями, запланированными правительством Грузии в направлении сокращения количества соискателей убежища из Грузии и преступлений, совершенных ими, в том числе и с законодательными инициативами в связи со сменой фамилии. Стороны также обсудили важность предоставления для Грузии статуса безопасной страны и информационной кампании, запланированной правительством Грузии», — сообщает МВД.



В рамках визита в Германию заместитель главы МВД Грузии встретилась и с начальником криминальной полиции Северного Рейн-Вестфалия Франком Хоевером и заместителем министра по делам детей, семьи, беженцев и интеграции Андреа Ботте.



После Германии Джавахадзе направилась в соседнюю Австрию, где провела ряд переговоров на высоком уровне.

Заместитель министра внтренних дел Грузии встретилась с генеральным секретарем федерального министерства внутренних дел Австрии Питером Голдгрубером, директором службы федеральной криминальной полиции Франц Лангом.



Власти Грузии уже приняли решение ужесточить законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Помимо всего прочего планируется ужесточение процедур смены фамилий, так как некоторые граждане Грузии, которым отказывают в убежище, возвращаются на родину, переходят на фамилию своих родственников и вновь едут в страны ЕС.



Как уже сообщалось, после задействования безвизового режима с ЕС в марте 2017 года, резко возросло и число соискателей убежища в европейских странах из Грузии. К примеру, в 2017 году Швеция отказала в предоставлении убежища 963 гражданам Грузии. То есть отказ последовал по всем рассмотренным делам. Всего в минувшем году убежища у Швеции попросили 1 тысяча 105 граждан Грузии. По этому показателю Грузию опережают Сирия, Ирак, Эритрея и Афганистан.



По данным МВД Грузии, в марте 2018 года страна собирается подписать меморандум с Европолом, который подразумевает командировку связного офицера в это ведомство для лучшей борьбы с криминалом.



На прошлой неделе Германия, Исландия и Швеция выразили обеспокоенность ростом числа соискателей убежища из Грузии.



В минувшее воскресенье глава МВД ФРГ Томас де Мезьер не исключил возможность задействования механизма приостановления безвизового режима между Грузией с ЕС в случае роста количества соискателей убежища.



С марта 2017 года возможностью поездки в страны Шенгена без оформления визы воспользовались 220 тысяч граждан Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

