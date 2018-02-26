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Маргвелашвили: «Азербайджанцы Грузии не ассимилируются»
26.02.2018 15:20
«Проживающие в Грузии этнические азербайджанцы не ассимилируются», - об этом в Марнеули на встрече с азербайджанской молодежью и представителями общественности, проводимое в рамках кампании «От независимости к свободе - 100-летие Республики», заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
Как сообщает местное бюро АПА, отвечая на вопрос молодого человека азербайджанской национальности о проблемах интеграции национальных меньшинств, глава государства сказал, что азербайджанцы проявляют активность в политической, культурной и деловой жизни Грузии:
«Государство выделяет средства для изучения грузинского языка представителями национальных меньшинств. Каждый год в Марнеули широко отмечается праздник Новруз. В Грузии чтят национальные традиции и обычаи Азербайджана, и никаких ограничений в этой области нет».
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