Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Маргвелашвили: «Азербайджанцы Грузии не ассимилируются»


26.02.2018   15:20
«Проживающие в Грузии этнические азербайджанцы не ассимилируются», - об этом в Марнеули на встрече с азербайджанской молодежью и представителями общественности, проводимое в рамках кампании «От независимости к свободе - 100-летие Республики», заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Как сообщает местное бюро АПА, отвечая на вопрос молодого человека азербайджанской национальности о проблемах интеграции национальных меньшинств, глава государства сказал, что азербайджанцы проявляют активность в политической, культурной и деловой жизни Грузии:

«Государство выделяет средства для изучения грузинского языка представителями национальных меньшинств. Каждый год в Марнеули широко отмечается праздник Новруз. В Грузии чтят национальные традиции и обычаи Азербайджана, и никаких ограничений в этой области нет».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Вино компании «Бадагони» стало победителем международного конкурса в Гонконге
Приоритетом Анаклиа-сити будут промышленность, логистика, и транспорт
Главный вызов ресторанного бизнеса Грузии - качество услуг
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В мандаринах из Абхазии нашли мраморного клопа
GEM Fest готов перебраться в Абхазию
Россельхознадзор серьезно обеспокоен фитосанитарной обстановкой на территории Абхазии
По обвинению в убийстве Павла Ардзинба разыскивается россиянин славянской внешности
Преступник из Молдовы взял фамилию жены и попытался сбежать в Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЕБРР профинансирует проект по транспортировке азербайджанского газа в Западную Европу
Германия и Грузия усиливают сотрудничество для борьбы с преступностью
Гражданам Грузии, проживающим за рубежом, будет сложнее сменить фамилию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна