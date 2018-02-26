В США скончался грузинский общественный и политический деятель Гия Маисашвили

26.02.2018 15:25 В США в возрасте 56 лет скончался экономист, политик и общественный деятель Гия Маисашвили, баллотировавшийся на пост президента Грузии в 2008 году.



«Гии больше нет… Грузия потеряла большого патриота. Мы не смогли исполнить его последнее желание – он хотел умереть на родине», сказано в заявлении на странице Гии Маисашвили в фейсбуке.



Маисашвили был экономистом, работал в США, занимался общественной деятельностью в Грузии.



В последние годы он боролся с тяжелой болезнью — в 2015 году ему поставили диагноз «рак мозга».



На прошлой неделе лидер партии «Свободная Грузия» Каха Кукава написал на своей странице в соцсети, что последним желанием Маисашвили было перевезти его на родину. Исходя из состояния его здоровья это было связано с определенными затратами. Кукава обратился к премьер-министру Георгию Квирикашвили с просьбой выделить для этого средства из резервного фонда.



Гия Маисашвили в 1985 году закончил Тбилисский Государственный университет. В 1990 году вместе с единомышленниками создал экономическую концепцию для правительства первого президента Грузии Звиада Гамсахурадиа. Эта программа не была реализована. После этого Маисашвили переехал из Грузии в США.



В 1993 году Маисашвили окончил спецкурс в Стенфордском университете, в 1997 году — Гарвардскую правительственную школу имени Джона Кеннеди.



Работал в энергетической компании ENRON, где руководил отделением корпорационных рисков до 2001 года. Являлся главой департамента Каспия в Кембриджской энергетической ассоциации (CERA). Руководил консультационной компанией «Херкле груп».



В 2003 году Маисашвили вернулся в Грузию в период «революции роз» и стал консультантом в вопросах экономики третьего президента Михеила Саакашвили.



В 2004 году основал неправительственную организацию «Правительство будущего».



В 2006 году создал «Школу лидеров», целью которой была заявлена «Вырастить поколение новых, умных и храбрых лидеров».



В 2007 году Маисашвили основал политическое объединение «Партия будущего». Принимал участие в выборах президента 5 января 2008 года.















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