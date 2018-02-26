Что предусматривают новые законодательные поправки в связи с «воровским сообществом»

26.02.2018 15:59 Согласно законодательным поправкам, подготовленным министерством внутренних дел, конкретизируются дефиниции «воровского сообщества», члена «воровского сообщества», «вора в законе», «воровской разборки» и к грузинскому законодательству добавляются такие термины, как «деятельность воровского сообщества» и «воровской сходки».



Данные термины определяются поправками к закону «Об организованной преступности и рэкете», инициирование которых, по информации Первого канала, состоится на сегодняшнем заседании бюро.



Силовое ведомство поясняет, что предложенный проект разработан на основе лучшей международной практики борьбы с организованной преступностью.



Согласно поправкам, определение «воровское сообщество» формируется на основе модели преступного соглашения и в законопроекте объясняется, что «воровское сообщество» — любое единство лиц, которые согласованы на осуществление деятельности «воровского сообщества».



«Соглашение лиц об осуществлении деятельности «воровского сообщества» достаточно для того, чтобы единство лиц считалось «воровским сообществом» и нет необходимости совершения конкретного преступного действия. Достаточно существования согласованного преступного умысла для осуществления деятельности «воровского сообщества» в будущем. Подобный подход существует в УК Грузии и в случае бандитизма и терроризма», — отмечается в объяснительной записке.



Вместе с тем, согласно проекту в закон добавляется понятие деятельности «воровского сообщества» и в законопроекте отмечается, что деятельность «воровского сообщества» — деятельность, осуществленная членом «воровского сообщества» или «вора в законе», цель которой — получение выгоды, завоевание власти или влияния для члена «воровского сообщества», «вора в законе» или другого лица путем запугивания, угроз, принуждения, условиями молчания, «воровской сходки/разборки», вовлечением несовершеннолетних в преступные действия, совершением преступления, подстреканием совершения преступления, с использованием криминального влияния или другими незаконными действиями.



«Проектом, расширились пути осуществления деятельности «воровского сообщества», существующие в виде примерного перечня в данной статье, и добавилась возможность «воровской сходки/разборки» и осуществления вышеуказанной деятельности с использованием криминального влияния. Вместе с тем, с учетом современных вызовов, пути осуществления деятельности «воровского сообщества» больше не являются исчерпывающими. Запись проекта «и другие незаконные действия» подразумевает осуществление любых противозаконных действий, которые служат достижению целей «воровского сообщества».



Согласно действующей редакции закона, целью «воровского сообщества» определено получение выгоды, что реально сужает рамки использования этой нормы. В ряде случаев, «воровское сообщество» действует от имени справедливости и других благородных идей. Соответственно, наряду с целью получения имущественной выгоды, к законопроекту добавляется цель завоевания власти, влияния», — говорится в объяснительной записке.



Согласно законопроекту, существенно меняется и разъяснение члена «воровского сообщества». В частности, согласно поправкам», член «воровского сообщества» — лицо, которое признает «воровской мир», имеет с ним связь и активно участвует в его деятельности. Также лицо, которое признает «воровской мир», имеет с ним связь и на лицо имеется явно выраженная совокупности признаков, что своими действиями лицо выражает готовность участия в деятельности «воровского сообщества».















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