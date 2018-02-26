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Угулава советует правительству обсуждать «мраморного клопа» со всеми соседями
26.02.2018 16:12
Один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава советует правительству говорить на тему мраморного клопа со всеми соседними странами, в том числе и с Россией.
Как заявил лидер «Европейской Грузии» на заседании комитета по аграрным вопросам в парламенте, один из эпицентров этой проблемы находится в Сочи, а мраморный клоп не признает границ.
«Нужно узнать, что происходит с этой точки зрения в Абхазии», — заявил Угулава и отметил, что необходимо говорить также с Турцией и Азербайджаном.
Вместе с тем, Угулава считает, что мероприятиями по борьбе с мраморным клопом должен руководить премьер-министр Георгий Квирикашвили.
Один из лидеров «Европейской Грузии» говорил и о необходимости объявить чрезвычайное положение.
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