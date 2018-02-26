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Президент призвал этнические меньшинства к активности в праздновании Дня независимости Грузии
26.02.2018 16:15
В рамках кампании «От независимости к свободе» – 100 лет республики, после Телави и Гори, президент Грузии встретился с населением Марнеули.
Президент обратился к населению в «Центре демократического вовлечения» Марнеули и призвал этнических меньшинств активно подключиться к празднованию Дня независимости Грузии.
«В этом году у нас есть торжественная причина – первой республике исполняется 100 лет. Наши предки основали республику, основали демократическое правление, приняли первую конституцию – документ высоких демократических стандартов, предоставили женщинам право участвовать в выборах, заложили основу тем видениям, которыми руководствовались будущие поколения и на основе этих принципов выстроили в дальнейшем новую конституцию и независимое государство», — отметил Георгий Маргвелашвили.
По словам президента, одной из целей компании «От независимости к свободе» является именно анализ столетнего процесса пройденного пути, независимости в ходе движения и стремления к свободе.
«Своими мыслями мы должны подключиться к этой кампании – важно, чтобы к этому процессу подключились молодые, будущее поколение, представители этнических меньшинств. Мы объявили конкурс эссе. Отобранные в ходе конкурса единые мысли мы издадим в виде сборника, чтобы наши мысли остались будущим поколениям. Наша цель – подвести итоги столетия первой республики – задуматься, как мы оцениваем прошлое и выразить наши надежды, как мы встречаем новое столетие», — заявил Георгий Маргвелашвили.
Президент говорил и об оккупации Грузии и отметил, что Грузия смогла и освободилась от Российской империи, однако Российская Федерация не оставила в покое всю Грузию и оккупировала территории Грузии.
«Оккупанты продолжают незаконные действия. В эти дни убит один и в плену находятся несколько граждан Грузии», — заявил президент.
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