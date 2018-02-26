Глава МИД будет говорить о гибели Отхозория и Татунашвили на совете по правам человека ООН

26.02.2018 16:37 Генеральный секретарь ООН открыл в Женеве сессию высокого сегмента ООН по правам человека, где сегодня с речью выступит вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе.



Сегодня же руководитель внешнеполитического ведомства проведет встречи с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутьерресом и министрами.



В своем выступлении на сессии высокого сегмента ООН по правам человека, так же как и на встрече с Генсеком ООН, Михаил Джанелидзе будет говорить о факте трагической кончины гражданина Грузии Арчила Татунашвили в результате преступных действий оккупационного режима, так же как и о деле убийства Гиги Отхозория. Грузинская сторона еще раз обратится к международному сотрудничеству, чтобы соответственно отреагировать на эти тяжелейшие факты, что еще раз подтверждает необходимость существования международных механизмов по правам человека и безопасности в оккупированных регионах.



В ходе выступления министр также заострит внимание на сложное положение в оккупированных регионах Грузии с точки зрения прав человека. Михаил Джанелидзе будет говорить также о проведенных в Грузии демократических реформах, и шагах в контексте защиты прав человека.



Завтра вице-премьер, министр иностранных дел Грузии проведет встречи с Верховным комиссаром ООН по правам человека Зеид Раад Аль Хусейном, Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филипо Гранди, и Генеральным директором ООН Михаилом Молером.

















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