Маргвелашвили: Осетины составляют единую жилу грузинского общества

26.02.2018 16:59 В рамках кампании «От независимости – к свободе, 100 лет республики», президент Грузии провел встречу в Горийском университете.



Вместе со студентами и профессорами, Георгий Маргвелашвили осмотрел выставку, представленную на мобильных экспозиционных стендах и провел публичную лекцию.



Президент говорил о вызовах и угрозах, стоящих перед грузинским государством и ответил на вопросы студентов.



«Все мы – граждане Грузии. Враг ударил именно по нашему единству, единству культуры и этноса. Сила Грузии – именно в нашем единстве. Эта та дата, отмечать которую мы должны в единстве. Ни в коем случае нельзя мириться с этой трагедией и снижать эту остроту. Все пропагандистские машины будут работать, чтобы вы смирились с проволочными заграждениями и потерянными территориями. Мы никогда не должны мириться с этим. У нас и осетин общее будущее. Осетины составляли единую жилу грузинского общества. Существует ни один храбрый и правильный осетин. Им есть что сказать – доброе и важное слово в истории Грузии.



Грузия будет сильной, когда объединится согласием, а не войной. Сегодня хочу сказать отсюда, из того города, который больше всего вкусил тяжесть оккупации. Главный удар по российской политике осуществится именно отсюда и это будет вспоминанием общего прошлого осетинского и грузинского народа.



Если у вас есть отношения с любым нашим осетинским согражданином, именно по этому единству нанесли удар, когда два дня назад убили нашего соратника. Именно по этому ударили, так как тут были начаты отношения, дружба, коммерческие отношения. Именно по этому отношению Россия нанесла удар в 90-ые и ударила по этому и сейчас.



С Гори, с Боржомского ущелья начнется восстановление тех отношений, которые объединят нашу страну, это произойдет со стороны рядовых граждан, а не путем военного вмешательства», — заявил президент на встрече со студентами.















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