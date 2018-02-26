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Президент встретился с участниками президентской программы «Учим грузинский» в Болниси


26.02.2018   17:05
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с участниками президентской программы для этнических меньшинств — «Учим грузинский» в Болниси.

Проект «Учим грузинский» осуществляется при финансовой поддержке резервного фонда президента Грузии с 2015 года при сотрудничестве с Тбилисским государственным университетом имени Иване Джавахишвили.

По словам модератора встречи, советника президента Грузии по вопросам этнических меньшинств Софио Шаманиди, в регионах, компактно населенных этническими меньшинствами – Квемо Картли, Кахети, Самцхе-Джавахети, Тбилиси профессора и преподаватели ТГУ, магистранты и докторанты обучают представителей этнических меньшинств государственному языку и основам конституции по методу интегрированного обучения.

Благодаря программе, вместе с изучением государственного языка, доступна стала и просто и четко сформулированная информация о тех правах и обязанностях, которые им присвоены грузинским законодательством.

По словам Шаманиди, в результате, изучение обоих компонентов по ускоренному методу значительно способствовало быстрой и полноценной интеграции компактно проживающих в Грузии этнических меньшинств в общество.

С помощью проекта – «Учим грузинский» в 2015-2017 годах обучение проходит 79 селах 11 муниципалитетов трех регионов Грузии. В течение трех лет, курсы посетили 6688 человек, около 80% из которых получили соответствующий сертификат.






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