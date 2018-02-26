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Суд перенес рассмотрение иска Саакашвили о лишении гражданства
26.02.2018 17:23
Окружной админсуд перенес рассмотрение иска экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили к Министерству внутренних дел, третье лицо - Государственная миграционная служба Украины.
саакашвили
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Все заседания судьи, который должен рассматривать этот иск, назначенные на 26 февраля, были сняты с рассмотрения в связи с нахождением судьи на больничном.
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В этом иске Саакашвили просит признать противоправными отдельные положения приказа МВД Украины № 715 от 16 августа 2012 года об утверждении формы заявления о принятии к гражданству, на основании которого политик был лишен гражданства Украины.
Судья по делу - Сергей Каракашьян.
Напомним, 12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.
Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.
Саакашвили заявил о намерениях восстанавливать свое украинское гражданство.
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