Посольство Великобритании: Гибель Татунашвили подтверждает необходимость допуска международных организаций на оккупированные территории

26.02.2018 18:31 Посольство Великобритании в Грузии распространяет заявление в связи с гибелью Арчила Татунашвили в оккупированном Россией Цхинвальском регионе Грузии.



Как говорится в заявлении, этот факт еще раз показывает необходимость полного и беспрепятственного допуска международных организаций по правам человека и гуманитарных организаций на территорию, де-факто контролируемую т.н. Южной Осетии.



«Мы встревожены из-за гибели во время задержания в т.н. Южной Осетии гражданина Грузии господина Арчила Татунашвили и приносим соболезнования его семье.



Мы надеемся, что де-факто власти обеспечат полное, открытое и прозрачное расследования для установки причин его смерти. Кроме того, обеспечат немедленное возвращение задержанных вместе с господином Татунашвили двух граждан Грузии на территорию, контролируемую Тбилиси.



Этот трагичный случай еще раз подчеркивает те угрозы и человеческую боль, которая вызвана конфликтами в Грузии и еще раз показывает необходимость полного и беспрепятственного допуска международных организаций по правам человека и гуманитарных организаций на территорию, де-факто контролируемую т.н. Южной Осетии. Этот последний случай подчеркивает необходимость дополнительных мер, которые будут направлены на большую прозрачность и восстановление доверия.



Великобритания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах», — говорится в заявлении посольства Великобритании.



Внеплановая встреча группы механизма по превенции инцидентов и реагированию на них в Эргнети завершилась безрезультатно — оккупированный Цхинвали отказался сегодня передавать тело Арчила Татунашвили. Причиной отказа представитель оккупированного Цхинвали Мурад Джиоев назвал подключение экспертов из Российской Федерации и заявил, что тело передадут семье через несколько дней, после получения заключения экспертизы.















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