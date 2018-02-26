Гражданам Грузии помогут считать дни безвизовой поездки

26.02.2018 19:57 Министерство юстиции проведет презентацию нового сервиса — мобильной аппликации, которая считает дни безвизовой поездки — Schengen/EU App.



Как сообщили Первому каналу из министерства юстиции, министр Тея Цулукиани проведет презентацию мобильной аппликации 27 февраля в «Агентстве развития государственных сервисов».



По данным министерства, мобильная аппликация позволит гражданам отметить дни, проведенные в Шенгенской зоне, ЕС и высчитать количество оставшихся дней, чтобы ненароком не нарушить правила безвизового режима.



С помощью аппликации можно будет:



Сохранять историю путешествий в Шенгенской зоне (в том числе и с указанием стран);



Высчитать количество оставшихся дней;



Делиться визуальной информацией о конкретном путешествии или истории путешествия в социальных сетях.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

