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Гражданам Грузии помогут считать дни безвизовой поездки
26.02.2018 19:57
Министерство юстиции проведет презентацию нового сервиса — мобильной аппликации, которая считает дни безвизовой поездки — Schengen/EU App.
Как сообщили Первому каналу из министерства юстиции, министр Тея Цулукиани проведет презентацию мобильной аппликации 27 февраля в «Агентстве развития государственных сервисов».
По данным министерства, мобильная аппликация позволит гражданам отметить дни, проведенные в Шенгенской зоне, ЕС и высчитать количество оставшихся дней, чтобы ненароком не нарушить правила безвизового режима.
С помощью аппликации можно будет:
Сохранять историю путешествий в Шенгенской зоне (в том числе и с указанием стран);
Высчитать количество оставшихся дней;
Делиться визуальной информацией о конкретном путешествии или истории путешествия в социальных сетях.
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