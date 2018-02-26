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Разрешение на перевозку пассажиров на такси будет выдавать мэрия Тбилиси


26.02.2018   20:02
Разрешение на перевозку пассажиров на такси будет выдавать мэрия Тбилиси. Соответствующие изменения войдут в «Кодекс о местном самоуправлении», авторами которых являются члены большинства Каха Кучава и Нино Цилосани.

Согласно поправкам, мэрии Тбилиси предоставляются полномочия установить условия выдачи разрешений на перевозку на такси и отправить на утверждение сакребуло (горсовету) Тбилиси. Кроме того, согласно проекту у мэрии появляется право представить на утверждение сакребуло и перечень тех улиц в административных границах столицы, на которых автобусы будут останавливаться только на остановках.

Вместе с тем, согласно законопроекту, мэрия Тбилиси представит на утверждение сакребуло правило о месте или времени, определенном для подачи/транспортировки товаров с целью предпринимательской деятельности лицу, с помощью грузового автомобиля или транспортного средства в административных границах столицы.

«Цель поправок – дальнейшее улучшение организации дорожного движения и содействие разгрузке дорожного движения», — отмечают авторы законопроекта.







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