Разрешение на перевозку пассажиров на такси будет выдавать мэрия Тбилиси

26.02.2018 20:02 Разрешение на перевозку пассажиров на такси будет выдавать мэрия Тбилиси. Соответствующие изменения войдут в «Кодекс о местном самоуправлении», авторами которых являются члены большинства Каха Кучава и Нино Цилосани.



Согласно поправкам, мэрии Тбилиси предоставляются полномочия установить условия выдачи разрешений на перевозку на такси и отправить на утверждение сакребуло (горсовету) Тбилиси. Кроме того, согласно проекту у мэрии появляется право представить на утверждение сакребуло и перечень тех улиц в административных границах столицы, на которых автобусы будут останавливаться только на остановках.



Вместе с тем, согласно законопроекту, мэрия Тбилиси представит на утверждение сакребуло правило о месте или времени, определенном для подачи/транспортировки товаров с целью предпринимательской деятельности лицу, с помощью грузового автомобиля или транспортного средства в административных границах столицы.



«Цель поправок – дальнейшее улучшение организации дорожного движения и содействие разгрузке дорожного движения», — отмечают авторы законопроекта.

















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