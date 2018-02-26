Хоштария: Обязанность власти - говорить с оппозицией, в том числе с теми, кто им не нравится

26.02.2018 20:09 "Каха Каладзе допускает очень традиционную, фундаментальную ошибку, подобно Иванишвили и "Грузинской мечте", когда они считают, что оппозицию определяет власть"- так член "Европейской Грузии" Елена Хоштария отзывается на сегодняшнее заявление Кахи Каладзе.



"Обязанность власти, говорить с оппозицией, в том числе с теми, которые им не нравятся, поскольку это решил народ. Если мэр Тбилиси не поймет этого, ему будет очень тяжело в демократических рамках реально представлять Тбилиси в целом, а не "Грузинскую мечту". Мы, "Европейская Грузия", являемся ориентированной на результат оппозицией. Мы существуем для того, чтобы быть голосом народа и донести их нужды, но решающим здесь является результат, насколько этот заказ народа будет исполнен, и принят "Грузинской мечтой"- заявила Елена Хоштария.



Мэр Тбилиси Каха Каладзе в беседе с журналистами пояснил, почему его заместитель Софья Хунцария не пришла на встречу с оппозицией в Городское собрание. По словам Каладзе, "Национальное движение" является деструктивной, маргинальной силой, и не собирается сотрудничать с ними. Но в то же время уточняет, что сотрудничает с "Европейской Грузией".



Оппозиция Городского собрания требует, чтобы заместитель столичного мэра пришла на заседание в связи с реорганизацией библиотек. Но Софья Хунцария и руководитель городской службы культуры и образования мэрии не пришли на заседание фракции "Национальное движение".

















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