Каладзе увеличит штраф за неправильную наружную рекламу

26.02.2018 20:47 Мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал ужесточить штрафных санкции для владельцев тех объектов, которые нарушают закон Грузии «О рекламе» и размещают баннеры с нарушением правил.



Об этом Каладзе заявил сегодня на улице Ахвледиани (бывшая Перовская), где расположено множество популярных кафе и баров. Градоначальник поручил городской службе по надзору дать указания владельцам объектов, на фасадах которых расположены вывески и надписи, не соответствующие правилам.



«Использование негрузиноязычных надписей на фасадах является серьезной проблемой, с которой мы сегодня сталкиваемся в столице. Я заявлял перед выборами и сейчас повторю, что буду обращать на это большое внимание и буду строг. Сегодня же я поручил службе по надзору дать владельцам разумный срок для осуществления изменений», — заявил Каладзе.



Мэр подчеркнул, что у всех есть право и возможность приезжать в Грузию и вести бизнес в рамках закона, однако необходимо при этом уважать грузинский язык.

«Мы должны уважать грузинский язык. Все это определено законом. Если будут необходимы дополнительные регуляции, то мы обязательно обратимся к сакребуло и к парламенту для ужесточения закона», — подчеркнул Каладзе.



Согласно действующему закону, на всей территории Грузии надпись на вывеске должна быть выполнена на государственном языке, при желании она может быть выполнена также и на иностранном языке. При этом надпись на иностранном языке не должна превышать размер надписи на государственном языке.



В случаях использования световых табло необходимо, чтобы все установленные на объектах надписи были освещены одинаково — и на иностранном, и на грузинском языке.



В случае нарушения правила размещения рекламы, предусмотрен штраф от 200 (примерно 80,5 долларов) до 5 тысяч лари (более 2 тысяч долларов).















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