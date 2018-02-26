Вся наружная реклама в Грузии должна быть на грузинском языке

26.02.2018 22:28 Согласно действующему закону «О рекламе» , на всей территории Грузии надписи на вывесках должна быть выполнены на государственном языке, при желании они могут быть выполнены также и на иностранном языке. При этом надпись на иностранном языке не должна превышать размером надпись, выполненную на государственном языке.



При использовании двуязычных световых табло необходимо, чтобы все установленные на объектах надписи (и грузинские, и иноязычные) были одинаково освещены и читаемы.



В случае нарушения правил размещения рекламы предусмотрен штраф от 200 лари до 5 тысяч лари.



Мэр Тбилиси Каха Каладзе анонсировал ужесточение штрафов для владельцев тех объектов, которые нарушают закон Грузии «О рекламе» и размещают баннеры с нарушением правил.



Об этом Каладзе заявил на улице Ахвледиани (бывшая Перовская) в центре Тбилиси, где расположено множество кафе и баров.



«Использование негрузиноязычных надписей на фасадах – серьезная проблема для столицы. Я заявлял перед выборами и сейчас повторю, что я буду обращать особое внимание этому направлению и буду строг», — заявил Каладзе.



Мэр поручил городской службе по надзору дать соответствующие указания владельцам заведений, нарушивших закон, чтобы они в разумные сроки внесли изменения.



При этом, Каладзе подчеркнул, что у всех желающих есть право и возможность приезжать в Грузию и вести бизнес в рамках закона.



«Однако мы должны уважать грузинский язык. Все это определено законом. Если будут необходимы дополнительные регуляции, то мы обязательно обратимся к сакребуло и парламенту для ужесточения закона», — подчеркнул Каладзе.



В свою очередь, глава городской службы по надзору Георгий Багратиони призвал граждан соблюдать закон, в противном случае объекты будут оштрафованы.



При использовании двуязычных световых табло необходимо, чтобы все установленные на объектах надписи (и грузинские, и иноязычные) были одинаково освещены и читаемы.



В случае нарушения правил размещения рекламы предусмотрен штраф от 200 лари до 5 тысяч лари.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

