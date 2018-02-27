Представитель ООН: В последние годы в мире более 64 млн людей вынужденно покинули свои дома

27.02.2018 11:49 "В последние годы в мире более 64 млн людей вынужденно покинули свои дома", об этом руководитель представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) в Азербайджане Фурио де Ангелис заявил на тренинге для судей по вопросам соискателей убежища.



Он отметил, что в мире ежедневно 34 тыс человек вынужденно покидают свои родные очаги.



Фурио де Ангелис подчеркнул, что основной причиной бегства людей из своих родных очагов являются войны и конфликты: "Есть места, где конфликт продолжается более 30 лет. ООН чувствительна в этом вопросе и придает большое значение вопросу эффективного убежища. В связи с этим Комиссариат ООН по делам беженцев реализует проекты".



По его словам, судьи должны чувствительно отнестись к этому вопросу.















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