Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Представитель ООН: В последние годы в мире более 64 млн людей вынужденно покинули свои дома


27.02.2018   11:49
"В последние годы в мире более 64 млн людей вынужденно покинули свои дома", об этом руководитель представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) в Азербайджане Фурио де Ангелис заявил на тренинге для судей по вопросам соискателей убежища.

Он отметил, что в мире ежедневно 34 тыс человек вынужденно покидают свои родные очаги.

Фурио де Ангелис подчеркнул, что основной причиной бегства людей из своих родных очагов являются войны и конфликты: "Есть места, где конфликт продолжается более 30 лет. ООН чувствительна в этом вопросе и придает большое значение вопросу эффективного убежища. В связи с этим Комиссариат ООН по делам беженцев реализует проекты".

По его словам, судьи должны чувствительно отнестись к этому вопросу.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Вино компании «Бадагони» стало победителем международного конкурса в Гонконге
Приоритетом Анаклиа-сити будут промышленность, логистика, и транспорт
Главный вызов ресторанного бизнеса Грузии - качество услуг
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В мандаринах из Абхазии нашли мраморного клопа
GEM Fest готов перебраться в Абхазию
Россельхознадзор серьезно обеспокоен фитосанитарной обстановкой на территории Абхазии
По обвинению в убийстве Павла Ардзинба разыскивается россиянин славянской внешности
Преступник из Молдовы взял фамилию жены и попытался сбежать в Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЕБРР профинансирует проект по транспортировке азербайджанского газа в Западную Европу
Германия и Грузия усиливают сотрудничество для борьбы с преступностью
Гражданам Грузии, проживающим за рубежом, будет сложнее сменить фамилию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна